Handel in Zürich: SPI verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 14 105,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,854 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,165 Prozent auf 14 101,07 Punkte an der Kurstafel, nach 14 124,43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 14 109,70 Punkte, das Tagestief hingegen 14 101,07 Zähler.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 20.10.2023, lag der SPI noch bei 13 568,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 301,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 115,56 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,435 Prozent nach oben. Bei 15 314,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 5,18 Prozent auf 0,09 CHF), Spexis (+ 2,94 Prozent auf 0,04 CHF), Vetropack A (+ 1,89 Prozent auf 37,70 CHF), Meyer Burger (+ 1,73 Prozent auf 0,26 CHF) und SKAN (+ 1,62 Prozent auf 75,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ams (-8,47 Prozent auf 3,11 CHF), Julius Bär (-8,00 Prozent auf 51,26 CHF), Kudelski (-5,00 Prozent auf 1,33 CHF), Evolva (-3,85 Prozent auf 3,50 CHF) und HOCHDORF (-2,88 Prozent auf 20,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 535 800 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 265,241 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Die Achiko-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at