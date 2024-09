Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester

Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag notierte der SPI via SIX letztendlich 0,78 Prozent fester bei 16 069,18 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,154 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 089,82 Zählern und damit 0,907 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15 945,27 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16 146,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 039,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,876 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.08.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 312,06 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, bei 16 018,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, stand der SPI bei 14 514,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,29 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Arundel (+ 61,49 Prozent auf 0,13 CHF), Curatis (+ 7,25 Prozent auf 14,80 CHF), ams (+ 7,16 Prozent auf 0,96 CHF), Kardex (+ 6,32 Prozent auf 277,50 CHF) und Komax (+ 5,61 Prozent auf 124,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil HOCHDORF (-43,43 Prozent auf 0,79 CHF), Relief Therapeutics (-8,44 Prozent auf 2,06 CHF), SHL Telemedicine (-7,77 Prozent auf 2,85 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-7,55 Prozent auf 7,71 CHF) und GAM (-4,75 Prozent auf 0,18 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 418 010 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,395 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

