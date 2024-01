Handel in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Zum Handelsschluss gewann der SPI im SIX-Handel 1,11 Prozent auf 14 681,85 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,946 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,683 Prozent höher bei 14 619,74 Punkten, nach 14 520,58 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 14 584,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 695,42 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.12.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 581,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 13 568,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 501,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 0,769 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 14 743,38 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 89,66 Prozent auf 0,55 CHF), Arundel (+ 36,36 Prozent auf 0,15 CHF), ObsEva (+ 17,19 Prozent auf 0,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 12,38 Prozent auf 11,80 CHF) und ams (+ 7,35 Prozent auf 2,13 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil BELIMO (-7,75 Prozent auf 400,00 CHF), MCH (-3,88 Prozent auf 3,72 CHF), AIRESIS (-3,77 Prozent auf 0,51 CHF), ASMALLWORLD (-2,44 Prozent auf 1,60 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2,17 Prozent auf 270,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 34 176 660 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 266,328 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die MCH-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at