Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Kursplus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch derzeit aufwärts.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,51 Prozent stärker bei 16 240,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,082 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,534 Prozent fester bei 16 244,11 Punkten, nach 16 157,82 Punkten am Vortag.

Bei 16 246,08 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 232,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 3,56 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 25.03.2025, bei 17 238,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, lag der SPI bei 16 370,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 015,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 4,66 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 17 386,61 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 10,71 Prozent auf 0,06 CHF), HOCN (ex HOCHDORF) (+ 9,40 Prozent auf 1,49 CHF), Bellevue (+ 5,06) Prozent auf 8,72 CHF), Meyer Burger Technology (+ 3,64 Prozent auf 1,65 CHF) und SHL Telemedicine (+ 3,50 Prozent auf 2,07 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Baloise (-6,73 Prozent auf 181,50 CHF), Medmix (-3,62 Prozent auf 9,85 CHF), COLTENE (-3,19 Prozent auf 60,70 CHF), Walliser Kantonalbank (-2,01 Prozent auf 122,00 CHF) und Relief Therapeutics (-1,91 Prozent auf 2,31 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 362 795 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,450 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

2025 präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die BB Biotech-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

