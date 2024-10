Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwoch.

Um 09:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,26 Prozent nach oben auf 16 172,69 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,197 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,121 Prozent fester bei 16 151,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 131,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 172,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 151,09 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 0,546 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 02.09.2024, bei 16 514,07 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, bei 15 955,51 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, bei 14 240,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,00 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit SHL Telemedicine (+ 4,91 Prozent auf 2,99 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,53 Prozent auf 2,54 CHF), Meyer Burger Technology (+ 3,53 Prozent auf 1,76 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,82 Prozent auf 7,84 CHF) und UBS (+ 1,46 Prozent auf 26,33 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Evolva (-6,32 Prozent auf 0,83 CHF), DocMorris (-6,21 Prozent auf 34,42 CHF), HOCHDORF (-5,25 Prozent auf 0,65 CHF), IVF HARTMANN (-1,43 Prozent auf 138,00 CHF) und DOTTIKON ES (-1,16 Prozent auf 255,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 305 097 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 246,437 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

