Handel mit Russland: Der Westen will Vereinigte Arabische Emirate warnen

Das Land solle die Lieferung von Gütern an Russland einstellen, die Moskau in seinem Krieg gegen die Ukraine unterstützen könnten, sagten amerikanische und europäische Beamte. Vertreter aus Washington und den europäischen Hauptstädten besuchen das Emirat am Persischen Golf ab Montag im Rahmen einer gemeinsamen globalen Anstrengung, um zu verhindern, dass Computerchips, elektronische Komponenten und andere so genannte "Dual-Use"-Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, in die Hände Russlands gelangen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich nicht den von den USA, Großbritannien und der EU verhängten Sanktionen angeschlossen, ebenso wie die meisten anderen Länder, die nicht zu den G7-Industriestaaten gehören. Die VAE haben jedoch erklärt, dass sie nicht als Drehscheibe für westliche Unternehmen genutzt werden möchten, um die Sanktionen zu umgehen.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte, man werde alle Länder um Hilfe bitten, die "zur Umgehung von Exportkontrollen und zur Umleitung verbotener Waren an russische Endverbraucher genutzt werden". Sanktionsbeauftragte der USA, Großbritanniens und der EU reisten auch sowohl gemeinsam als auch getrennt in Länder wie die Türkei und Kasachstan, um die Behörden dazu zu drängen, den Verkauf westlicher Güter mit doppeltem Verwendungszweck nach Russland zu unterbinden.

Auch andere Länder haben Russland geholfen, wichtige Technologien zu erhalten. Der Handel zwischen Russland und China boomte nach der Invasion, Peking exportierte Halbleiter und integrierte Schaltkreise im Wert von über 300 Millionen US-Dollar nach Russland, gegenüber 230 Millionen Dollar im Jahr zuvor, wie aus den Handelsdaten der Vereinten Nationen hervorgeht. Die VAE, ein langjähriger Partner der USA im Nahen Osten, haben die russische Invasion in der Ukraine in der UNO wiederholt verurteilt, aber auch versucht, die Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten. Die außenpolitische Strategie des Landes zielt auf ein breites internationales Engagement in einer Weltordnung abzielt, die nach Ansicht der Staatslenker zunehmend multipolar wird. Im vergangenen Monat erklärten die VAE ihren Beitritt zur Brics-Gruppe der Schwellenländer, der aktuell Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika angehören.

VAE-Präsident Mohamed bin Zayed hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin besucht und sich vor und nach den Reisen mit US-Vertretern ausgetauscht. Die Emirate unterhalten enge Beziehungen zu den USA, wo ihre Staatsfonds Dutzende von Milliarden Dollar investiert haben. Beide Länder arbeiten auch im Kampf gegen den Terrorismus zusammen. Der russische Industrie- und Handelsminister Denis Manturow sagte im Februar laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS, dass der bilaterale Handel zwischen Russland und den VAE im Vergleich zum Vorjahr um 68 Prozent auf 9 Milliarden Dollar gestiegen sei.

Nach russischen Handelsdaten, die von der ukrainischen Kyiv School of Economics erhoben wurden, exportierten die Emirate in den ersten fünf Monaten dieses Jahres Computerbauteile und -module im Wert von 149 Millionen Dollar nach Russland, ein enormer Anstieg von 1 Million Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Ausfuhren von Kommunikationsausrüstung stiegen von null auf 64 Millionen Euro, die von elektrischen und elektronischen Geräten von 1 auf 20 Millionen Dollar. Es ist unklar, wie viele dieser Produkte von den westlichen Sanktionen betroffen sind.

Armenien, das sich im vergangenen Jahr zu einem wichtigen Umschlagplatz für amerikanische und europäische "Dual-Use"-Güter nach Russland entwickelt hatte, exportierte laut UN-Handelsdaten in den ersten vier Monaten dieses Jahres lediglich Computerbauteile und -module im Wert von rund 1,2 Millionen Dollar nach Russland. Im November verhängten die USA Sanktionen gegen zwei in Dubai ansässige Unternehmen, die an der Lieferung iranischer Drohnen beteiligt gewesen sein sollen. Im März erklärten die VAE, dass sie der russischen MTS Bank die Lizenz entzogen hätten, nachdem diese in eine neue Runde von US-Sanktionen einbezogen worden war. FRANKFURT (Dow Jones)