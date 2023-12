Handels-KV - Sechste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis abgebrochen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Nach Verhandlungsabbruch neu durchgeschrieben ---------------------------------------------------------------------

Auch die sechste Verhandlungsrunde für einen neuen Handelsangestellten-Kollektivvertrag ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Gewerkschaft und Wirtschaftskammer konnten sich bei einem mehr als neunstündigen Verhandlungsmarathon nicht auf einen Abschluss einigen. Es sei an den "wirtschaftlichen Rahmenbedingungen" gescheitert, sagte WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik nach dem Verhandlungsabbruch.

"Wir haben verschiedenste Varianten durchgerechnet", so Trefelik. Ein Gehaltsplus von 8,2 Prozent wäre "vorstellbar gewesen", mehr sei "nicht leistbar" für die Betriebe. Die Gewerkschaft forderte zuletzt noch ein Plus von 9,4 Prozent. Die rollierende Inflation von Oktober 2022 bis September 2023 lag bei 9,2 Prozent.

Aufgrund der gescheiterten Verhandlungen will die WKÖ-Bundessparte Handel nun eine Empfehlung für ein Gehaltsplus in Höhe von 8 Prozent an die Handelsbetriebe abgeben.

cri/beg

WEB https://news.wko.at/presse