HanesBrands Backs FY25 Adj. EPS Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, basic apparel maker HanesBrands, Inc. (HBI) said it will not be providing guidance going forward due to the pending its acquisition by Gildan, but it believes it's on track to meet its previously provided full-year 2025 earnings guidance.

For fiscal 2025, the company continues to expect a loss of approximately $0.32 per share and adjusted earnings of approximately $0.39 per share, all from continuing operations.

On average, six analysts polled expect the company to report earnings of $0.66 per share for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com