Hang Seng-Papier China Mobile (Hong Kong)-Aktie: Über diese Dividende können sich China Mobile (Hong Kong)-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich China Mobile (Hong Kong)-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier China Mobile (Hong Kong) am 22.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 5,09 HKD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,38 Prozent an. Alles in allem zahlt China Mobile (Hong Kong) 105,67 Mrd. HKD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,98 Prozent.

China Mobile (Hong Kong)- Ausschüttungsrendite im Blick

Der China Mobile (Hong Kong)-Anteilsschein wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des China Mobile (Hong Kong)-Wertpapiers 6,64 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 7,45 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der China Mobile (Hong Kong)-Kurs im -Handel stabil. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs weisen für den Zeitraum fast die gleiche Performance auf.

China Mobile (Hong Kong)-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 5,06 CNY. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 9,39 Prozent hinzugewinnen.

Kerndaten der China Mobile (Hong Kong)-Aktie

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens China Mobile (Hong Kong) beläuft sich aktuell auf 1,895 Bio. HKD. China Mobile (Hong Kong) weist aktuell ein KGV von 10,95 auf. Der Umsatz von China Mobile (Hong Kong) belief sich in 2024 auf 1,128 Bio. HKD. Das EPS summierte sich derweil auf 7,00 HKD.

