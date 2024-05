Hang Seng-Papier CK Hutchison-Aktie: CK Hutchison zahlt weniger Dividende aus

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert CK Hutchison am 23.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,53 HKD zu zahlen. So schwächte sich die CK Hutchison-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 13,65 Prozent ab. 10,89 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 5,14 Prozent.

CK Hutchison-Dividendenrendite

Am heutigen Ex-Dividende-Tag von CK Hutchison wird die CK Hutchison-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die CK Hutchison-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der CK Hutchison-Anteilsschein verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 6,05 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, damals betrug sie noch 6,25 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum CK Hutchison-Aktienkurs

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der CK Hutchison-Aktienkurs im -Handel stabil. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der CK Hutchison-Kurs haben sich nahezu identisch entwickelt.

Dividendenausblick von CK Hutchison

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 2,75 HKD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5,98 Prozent fallen.

Grunddaten von CK Hutchison

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens CK Hutchison steht aktuell bei 161,036 Mrd. HKD. CK Hutchison besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,82. Im Jahr 2023 erzielte CK Hutchison einen Umsatz von 275,575 Mrd.HKD sowie einen Gewinn je Aktie von 6,14 HKD.

Redaktion finanzen.at