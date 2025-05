Hang Seng-Wert CK Hutchison-Aktie: Weniger Dividende für CK Hutchison-Aktionäre

Anleger aufpasst: So hoch fällt die CK Hutchison-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert CK Hutchison am 22.05.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 HKD auszuzahlen. Damit wurde die CK Hutchison-Dividende im Vorjahresvergleich um 13,04 Prozent zurückgeschraubt. 9,43 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die CK Hutchison-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,34 Prozent nach unten angepasst.

CK Hutchison- Dividendenrendite im Blick

Zum Frankfurt-Schluss ging die CK Hutchison-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 5,05 EUR aus dem Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von CK Hutchison wird das CK Hutchison-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem CK Hutchison-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die CK Hutchison-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das CK Hutchison-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 5,31 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6,05 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von CK Hutchison via Frankfurt 2,43 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 110,14 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

CK Hutchison- Dividendenprognose

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,45 HKD voraus.

Basisdaten der CK Hutchison-Aktie

CK Hutchison ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 174,380 Mrd. HKD. Das CK Hutchison-KGV beläuft sich aktuell auf 9,30. 2024 setzte CK Hutchison 281,351 Mrd. HKD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 4,46 HKD.

