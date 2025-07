Hang Seng-Titel Link Real Estate Investment Trust-Aktie: Über diese Dividende können sich Link Real Estate Investment Trust-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Link Real Estate Investment Trust am 22.07.2025 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,72 HKD beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 3,42 Prozent an. Alles in allem schüttet Link Real Estate Investment Trust 5,35 Mrd. HKD an Aktionäre aus. Damit wurde die Link Real Estate Investment Trust-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,981 Prozent geschmälert.

Link Real Estate Investment Trust- Ausschüttungsrendite im Blick

Das Link Real Estate Investment Trust-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem Frankfurt-Handel bei 4,68 EUR in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Link Real Estate Investment Trust wird die Link Real Estate Investment Trust-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Link Real Estate Investment Trust-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Link Real Estate Investment Trust-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das Link Real Estate Investment Trust-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7,81 Prozent.

Link Real Estate Investment Trust-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Link Real Estate Investment Trust via Frankfurt 24,85 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 224,47 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Link Real Estate Investment Trust- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 2,69 HKD voraus.

Fundamentaldaten von Link Real Estate Investment Trust

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens Link Real Estate Investment Trust steht aktuell bei 109,863 Mrd. HKD. Das Link Real Estate Investment Trust-KGV beträgt aktuell 0,00. Der Umsatz von Link Real Estate Investment Trust betrug in 2025 14,447 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf -3,45 HKD.

Redaktion finanzen.at