Hang Seng-Titel Sunny Optical Technology (Group)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sunny Optical Technology (Group)-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Sunny Optical Technology (Group) am 27.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,53 HKD je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 140,91 Prozent gestiegen. Sunny Optical Technology (Group) zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 247,49 Mio. HKD. Damit wurde die Sunny Optical Technology (Group)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 56,69 Prozent nach unten angepasst.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Der Sunny Optical Technology (Group)-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 6,80 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Das Sunny Optical Technology (Group)-Wertpapier wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Sunny Optical Technology (Group)-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Sunny Optical Technology (Group)-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite der Sunny Optical Technology (Group)-Aktie 0,77 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,31 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Sunny Optical Technology (Group) via Frankfurt um 51,06 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -39,40 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Sunny Optical Technology (Group)-Kurs.

Sunny Optical Technology (Group)-Dividendenausblick

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,55 CNY voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,90 Prozent steigen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Sunny Optical Technology (Group)

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Sunny Optical Technology (Group) beträgt aktuell 66,174 Mrd. HKD. Sunny Optical Technology (Group) besitzt aktuell ein KGV von 25,59. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Sunny Optical Technology (Group) auf 41,520 Mrd.HKD, das EPS machte 2,69 HKD aus.

