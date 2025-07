Hang Seng-Wert Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Lenovo Group am 17.07.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,39 HKD. Damit wurde die Lenovo Group-Dividende im Vorjahresvergleich um 2,63 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Lenovo Group beläuft sich auf 4,74 Mrd. HKD. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 3,88 Prozent.

Entwicklung der Lenovo Group-Dividendenrendite

Letztlich notierte das Lenovo Group-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 1,12 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Lenovo Group wird das Lenovo Group-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die Lenovo Group-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Die Lenovo Group-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,72 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,19 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Lenovo Group-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Lenovo Group via Frankfurt um 8,65 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 294,90 Prozent besser entwickelt als der Lenovo Group-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Lenovo Group

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 0,05 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,98 Prozent anziehen.

Lenovo Group-Hauptdaten

Lenovo Group ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 124,097 Mrd. HKD. Lenovo Group verfügt über ein KGV von aktuell 11,90. Der Umsatz von Lenovo Group belief sich in 2025 auf 538,326 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,88 HKD.

Redaktion finanzen.at