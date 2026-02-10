Hanjin Transportation legte Quartalsergebnis vor

Hanjin Transportation hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 212,82 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1247,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Hanjin Transportation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 795,69 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 812,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 196,07 KRW. Im letzten Jahr hatte Hanjin Transportation einen Gewinn von -296,000 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3 064,91 Milliarden KRW gegenüber 3 015,48 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at