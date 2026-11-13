Hanmi Science Aktie
WKN: 955964 / ISIN: KR7008930000
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13.11.2026 18:30:02
Hanmi: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Hanmi (NASDAQ:HAFC) announced that pre-provision net revenue, which measures earnings before credit loss provisions, grew 10.8% sequentially. For long-term investors, the bank's ability to expand margins while aggressively resolving troubled commercial real estate loans demonstrates operating resilience.
Three things management said stand out.
Hanmi's specialized Corporate Korea, or USKC, unit targets American subsidiaries of Korean corporations to secure low-cost deposit growth. These core deposit relationships boost liquidity and lower reliance on pricier wholesale funding.
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