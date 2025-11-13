Hannover Rueck SE (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hannover Rueck SE (spons ADRs) äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hannover Rueck SE (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 7,43 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at