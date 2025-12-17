Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
|
17.12.2025 07:31:10
Hans Patuwo gets GoTo shareholders’ nod as CEO amid investor push for Grab deal
[JAKARTA] Shareholders of Indonesia’s digital giant GoTo Group have approved the appointment of Hans Patuwo as president director and chief executive officer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!