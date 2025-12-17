Grab Holdings Aktie

Grab Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.12.2025 07:31:10

Hans Patuwo gets GoTo shareholders’ nod as CEO amid investor push for Grab deal

[JAKARTA] Shareholders of Indonesia’s digital giant GoTo Group have approved the appointment of Hans Patuwo as president director and chief executive officer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grab Holdingsmehr Nachrichten