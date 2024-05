Hansol Paper mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hansol Paper hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 995,56 KRW, nach -340,310 KRW im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 534,11 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hansol Paper 561,00 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at