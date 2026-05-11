11.05.2026 18:46:38

Hantavirus: Letzte deutsche Person wird ausgeflogen

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die letzten Passagiere des vom Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffes "Hondius" werden von Teneriffa aus in die Niederlande ausgeflogen. Mit dabei ist auch die letzte deutsche Person an Bord, ein Mitglied der Crew, wie das niederländische Außenministerium mitteilte. Eine von der Regierung gecharterte Maschine solle am späten Abend in Eindhoven eintreffen.

Im Flieger sitzen sollen den Angaben zufolge 19 Crewmitglieder, 17 aus den Philippinen, eines aus den Niederlanden sowie eines aus Deutschland. Zudem seien ein Arzt und zwei Epidemiologen dabei. Durch den Hantavirus-Ausbruch auf der "Hondius" waren drei Menschen gestorben und mehrere infiziert worden.

Weiterer Flieger geplant - Schiff fährt nach Rotterdam

Außerdem soll am Abend noch eine zweite Maschine von Teneriffa abfliegen und nach Mitternacht in Eindhoven ankommen. Sie wurde von Australien gechartert. An Bord sind den Angaben zufolge sechs Passagiere des Schiffes. Sie kommen aus Australien und Neuseeland und sollen zunächst für kurze Zeit in Eindhoven in Quarantäne bleiben, bis sie nach Australien weiter fliegen könnten.

Das unter niederländischer Flagge fahrende Schiff sollte am Abend mit dem Rest der Besatzung Teneriffa verlassen. Es wird am Samstag in Rotterdam erwartet. Dort soll es gründlich desinfiziert werden./xx/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dürfte weitere Erholung zeigen -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem festern Auftakt zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen