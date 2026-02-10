HANWHA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HANWHA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 20651,46 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7758,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat HANWHA 21 075,94 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18 000,48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 26145,16 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8339,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 74 747,38 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte HANWHA einen Umsatz von 55 646,83 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8942,40 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 74 367,34 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at