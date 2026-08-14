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14.08.2026 06:31:29
Harada Industry präsentierte Quartalsergebnisse
Harada Industry hat am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 59,22 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Harada Industry 31,75 JPY je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,39 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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