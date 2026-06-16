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16.06.2026 06:31:29
HARAKOSAN legte Quartalsergebnis vor
HARAKOSAN stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -133,640 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,80 Milliarden JPY – eine Minderung von 29,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,19 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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