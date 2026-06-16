HARAKOSAN legte Quartalsergebnis vor

HARAKOSAN stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -133,640 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,80 Milliarden JPY – eine Minderung von 29,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,19 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at