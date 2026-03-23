23.03.2026 06:31:29

Harbin High-Tech (Group) legte Quartalsergebnis vor

Harbin High-Tech (Group) hat am 21.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 637,1 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 620,2 Millionen CNY.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,160 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,41 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,210 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2,83 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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