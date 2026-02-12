|
12.02.2026 06:31:29
Harley-Davidson legte Quartalsergebnis vor
Harley-Davidson präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1168,81 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -309,800 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 713,02 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 687,17 Milliarden ARS in den Büchern standen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1154,09 ARS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1049,96 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,30 Prozent auf 5 571,06 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4 749,42 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.