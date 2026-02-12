Harley-Davidson legte Quartalsergebnis vor

Harley-Davidson präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1168,81 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -309,800 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 713,02 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 687,17 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1154,09 ARS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1049,96 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,30 Prozent auf 5 571,06 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4 749,42 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

