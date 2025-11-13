Harmonic Drive Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Harmonic Drive Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 3,75 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Harmonic Drive Systems noch ein Gewinn pro Aktie von -5,970 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 14,34 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Harmonic Drive Systems 13,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 2,800 JPY je Aktie sowie einen Umsatz 13,40 Milliarden JPY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at