Hartalega präsentierte Quartalsergebnisse

Hartalega hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hartalega im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 605,8 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 553,1 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at