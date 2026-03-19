Harte-Hanks präsentierte Quartalsergebnisse

Harte-Hanks hat am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Harte-Hanks -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Harte-Hanks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -4,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 159,57 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 185,24 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at