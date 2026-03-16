Hartford Creative Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hartford Creative Group hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,0 Prozent zurück. Hier wurden 0,2 Millionen USD gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at