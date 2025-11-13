Haseko legte Quartalsergebnis vor

Haseko hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,24 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 309,56 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 273,98 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at