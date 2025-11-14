HATCH WORK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HATCH WORK hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,42 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat HATCH WORK 684,4 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 590,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at