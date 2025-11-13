Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,25 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,390 TRY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 218,9 Millionen TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,6 Millionen TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at