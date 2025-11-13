|
13.11.2025 06:31:28
Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,25 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,390 TRY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 218,9 Millionen TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,6 Millionen TRY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.