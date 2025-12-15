Hatena legte Quartalsergebnis vor

Hatena hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,93 JPY gegenüber 21,40 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hatena in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 876,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 956,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at