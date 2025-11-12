HAVIX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HAVIX präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte HAVIX 14,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 3,05 Milliarden JPY, gegenüber 3,34 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at