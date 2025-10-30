Hawkins Aktie
WKN: 923728 / ISIN: US4202611095
|
30.10.2025 02:53:16
Hawkins Inc Profit Retreats In Q2, Misses Estimates
(RTTNews) - Hawkins Inc (HWKN) revealed earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's earnings came in at $22.59 million, or $1.08 per share. This compares with $24.12 million, or $1.16 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.23 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 13.5% to $280.43 million from $247.03 million last year.
Hawkins Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.59 Mln. vs. $24.12 Mln. last year. -EPS: $1.08 vs. $1.16 last year. -Revenue: $280.43 Mln vs. $247.03 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hawkins IncShsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Hawkins veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Hawkins stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Hawkins öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)