Ausblick: Hawkins veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hawkins wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hawkins noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 284,4 Millionen USD – ein Plus von 15,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hawkins 247,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,38 USD, gegenüber 4,03 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 974,4 Millionen USD generiert worden waren.

