Health Logic Interactive präsentierte Quartalsergebnisse

Health Logic Interactive veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at