People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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26.07.2026 19:27:20

Heat is especially hard on people taking antidepressants

High temperatures can increase the risk of dizziness, dehydration, exhaustion and other heat-related problems for people taking antidepressants.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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