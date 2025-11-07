Hedera Group AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hedera Group AB hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 SEK gegenüber 0,120 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 907,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,32 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 130,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at