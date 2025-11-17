Bullish Aktie
Hedge Fund Heavyweight Goes Bullish on Retail Stock
Tenzing Global Management, LLC disclosed a new position in American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) as of September 30, 2025, adding 437,500 shares valued at $7,485,625.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, 2025, Tenzing Global Management, LLC initiated a new position in American Eagle Outfitters, acquiring 437,500 shares. The estimated value of the stake at quarter-end totaled $7.49 million, accounting for roughly 4.12% of the manager’s $181.74 million in reportable U.S. equity assets.This is a new position for Tenzing Global Management, LLC, making up 4.12% of its reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
