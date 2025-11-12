Heg legte Quartalsergebnis vor

Heg hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 7,43 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heg 4,26 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,99 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heg einen Umsatz von 5,68 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at