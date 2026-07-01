OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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01.07.2026 12:00:00
heise+ | ChatGPT als Layoutwerkzeug: OpenAI-Produktleiterin Adele Li im Interview
OpenAI-Produktleiterin Adele Li erklärt im Interview, warum ChatGPT Bilder, Text und Layout besser kombiniert als zuvor und weshalb kurze Prompts ausreichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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