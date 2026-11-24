KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.11.2026 16:15:00
heise+ | Interview mit Scott Sellers: Die Zukunft von KI-Anwendungen heißt Java
JavaSPEKTRUM sprach mit Scott Sellers, CEO und Co-Founder von Azul über die Rolle von Java bei der Zukunft von KI. Das Interview führe Michael Stal in München.
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