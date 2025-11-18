Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
18.11.2025 12:00:00
heise+ | Kompakte KI-Workstation: Gigabyte AI Top Atom alias Nvidia DGX Spark im Test
Endlich ist der lange angekündigte Mini-PC mit KI-Chip von Nvidia und 128 GByte RAM erhältlich. Der Test der Version von Gigabyte entlarvt die Besonderheiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
15:01
|Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.11.25