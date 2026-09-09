Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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09.09.2026 08:15:00
heise+ | TCL 65C8L im Test: Mini-LED-TV mit Super Quantum Dots
TCL legt die Latte beim LCD-TV C8L (65 Zoll) sehr hoch: kleine LEDs gruppiert in über 2000 Dimmingzonen, neue Quantenpunkte und ein modernes Betriebssystem.
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