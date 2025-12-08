Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
08.12.2025 15:00:00
heise+ | Weitere US-Firma darf Testern Elektrodenfelder ins Hirn pflanzen
Nach Neuralink hat auch Paradromics die Genehmigung, Probanden Neurochips auf die Großhirnrinde zu setzen und ihnen damit unmittelbar beim Denken zuzuschauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!