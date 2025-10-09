Helen Of Troy Stock Plunges 26% On Weak Q2 Earnings

(RTTNews) - Helen of Troy Limited (HELE) shares tumbled 25.68 percent, falling $7.09 to $20.52 on Thursday, after reporting weaker second-quarter results and lowering its outlook for the third quarter and full fiscal year 2026. The company posted a net loss of $308.64 million, or $13.44 per share, compared with a profit of $17.01 million a year earlier.

The stock is currently trading at $20.52, compared with a previous close of $27.61 on the Nasdaq. Shares opened at $22.67 and have traded between $20.40 and $23.72 so far today, with volume spiking to 3.8 million shares, well above the average of 910,000.

Over the past 52 weeks, Helen of Troy shares have ranged between $20.02 and $75.68, with today's sharp selloff pushing the stock near the bottom of its yearly range.