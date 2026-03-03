Helios Technologies Aktie
WKN DE: A2PMGD / ISIN: US42328H1095
|
03.03.2026 04:40:28
HELIOS TECHNOLOGIES, INC. Announces Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $19.5 million, or $0.58 per share. This compares with $4.8 million, or $0.14 per share, last year.
Excluding items, HELIOS TECHNOLOGIES, INC. reported adjusted earnings of $26.9 million or $0.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.4% to $210.7 million from $179.5 million last year.
HELIOS TECHNOLOGIES, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.5 Mln. vs. $4.8 Mln. last year. -EPS: $0.58 vs. $0.14 last year. -Revenue: $210.7 Mln vs. $179.5 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.65 To $ 0.70 Next quarter revenue guidance: $ 218 M To $ 223 M
