Helios Technologies Aktie
WKN DE: A2PMGD / ISIN: US42328H1095
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Helios Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Helios Technologies lädt am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,803 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Helios Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 230,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,55 Prozent gesteigert.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 868,3 Millionen USD, gegenüber 839,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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