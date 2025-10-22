Helix Energy Solutions Group Aktie
WKN DE: A0JD3R / ISIN: US42330P1075
|
23.10.2025 00:36:23
Helix Energy Solutions Announces Decline In Q3 Bottom Line, Misses Estimates
(RTTNews) - Helix Energy Solutions (HLX) reported a profit for third quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $22.08 million, or $0.15 per share. This compares with $29.51 million, or $0.19 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.17 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 10.1% to $376.96 million from $342.41 million last year.
Helix Energy Solutions earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.08 Mln. vs. $29.51 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.19 last year. -Revenue: $376.96 Mln vs. $342.41 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Helix Energy Solutions Group Inc.mehr Nachrichten
|
21.10.25
|Ausblick: Helix Energy Solutions Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Helix Energy Solutions Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Ausblick: Helix Energy Solutions Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.07.25
|Erste Schätzungen: Helix Energy Solutions Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)